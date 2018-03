RADA MANOJLOVIĆ ZA KURIR: U seksu ćutim i radim sve radnje!

Rada Manojlović nastavlja da zadaje domaći zadatak na estradi, pa je s Leonom snimila duet „Lavlje krzno“.



Ekipa Kurira posetila ju je na snimanju spota i propitala o poslu, seksu, momcima...



Jesi li lavica u krevetu kao što izgledaš u novom spotu?

- Mislim da je slaba vajda od onih koji se hvale: „Je l‘ znaš ti kakva sam ja?“ ili „Uh, šta bih ti radila“... Ja ćutim i radim, mislim da je tako najbolje.



Izgledaš besprekorno. Kako održavaš liniju?

- Mislim da će ljudi početi da me mrze, ali ja sam bogomdana. Svi u familiji smo kao strele. Svi smo vitki. Najviše me pogađa kad mi kažu: „Dete, jedeš li ti nešto?“ A ja ne mogu da zaradim za hranu. Lakše mi je da se obučem nego da se nahranim.



Tvrdiš da si se ugojila pet kilograma, ali golim okom se to ne vidi.

- Sve je otišlo u pozadinu. To i nije toliko loše. Ne volim mnogo da ljulja, jer mislim da nema mnogo vitkih pevačica i ja mogu i moram da budem najzgodnija.



Kako bi reagovala kad bi saznala da te Haris vara s koleginicom?

- Uh, to bi me jako povredilo. Ne znam šta bih mu uradila. Nisam osvetoljubiva, ali videću neke vradžbine da mu bacim (smeh). Mislim da bi ga moje suze stigle. Pa koja koleginica može da mu bude bolja od mene?! Volim sebe, ali sam svesna i svojih nedostataka.



Da uozbiljimo priču, da li bi promenila veru zbog Berkovića?

- Nas dvoje smo razgovarali na tu temu. On je svestran, ozbiljan i veoma inteligentan mladić, koji je svestan svega. I njegovi roditelji su mladi. Nas dvoje se poštujemo međusobno, kao i našu veru. Kod nas se sve slavi, prosto ne možemo da zaradimo samo za slave.



Znači da neće biti crkvenog venčanja?

- Da, samo građansko. Šta ima veze.



Da li je Haris ljubomoran?

- Nije. Možda zvuči neverovatno, jer je mlad, ali on je siguran u sebe. Ima dosta koleginica koje mu se nabacuju. Čak mi je i priznao koja mu se udvara. Drago mi je što je mojim koleginicama lepo u njegovom društvu. Prijatelje drži blizu, neprijatelje još bliže, tako da sve ja to kontrolišem.



Da li ti smeta to što su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović zastupljeniji u medijima od tebe i Harisa?

- Ne smeta mi. Haris i ja ne volimo da se medijski eksponiramo, a ni Haris nije Brenin pastorak. Šalu na stranu. Mi smo dve godine u vezi i nikad nismo objavili zajedničku fotografiju. Da smo hteli, i vi biste mogli da imate sliku našeg doručka iz kreveta, ali mi to ne volimo. Njega treba da jure devojke po nastupima, kao i mene momci. Naša veza treba da bude enigma.

Šou Manojlovićka Skenirala koleginice

BEKVALČEVA I JK SU MI TOP, BRIGA ME ZA ONE KOJE ME MRZE



Koja koleginica je po tvom ukusu?

- Nekoliko njih, recimo Nataša Bekvalac. Jelena Karleuša mi je top i ne znam zašto je ponekad prozivaju da se ugojila kada je ona uvek srazmerna. Na njoj je sve skladno i lepo. Milica Pavlović i Milica Todorović su mi isto vrh.

foto: Dragan Kadić



Ipak, ne misle sve koleginice lepo o tebi.

- Znam to. I zato ne želim više da trošim pozitivnu energiju na nebitne osobe za koje znam da me mrze. Nisam ni sa kim u svađi, ali više nisam ljubazna prema osobama za koje znam šta mi misle i pričaju o meni, a kad se sretnemo, keze se. E, sad kad vidim te osobe, okrenem se i stavim im do znanja da više taj lažni moral ne prolazi kod mene. Otkad sam precrtala neke ljude, primetila sam da sam manje nervozna. Ne možeš da budeš dobar sa svima.