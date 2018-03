OLIVER DRAGOJEVIĆ NE MOŽE NA NOGE: Oliver Dragojević dobio nagradu za životno delo, ali zbog TEŠKE BOLESTI ne može po nju!

Hrvatski pevač Oliver Dragojević jedan je od dobitnika nagrade "Porin". Ipak, zbog bolesti neće moći da ode i preuzme nagradu.

"Biilo bi lepo da sam onde, znam i da ljudi to žele, ali mislim da bi mi u ovoj fazi oporavka to bilo malo previše. Slab sam na nogama. Sve je to normalno u ovoj fazi, terapije su me oslabile", rekao je pevač koji se odmara u svom domu u Splitu.

Dragojević nedavno saznao da će mu uručiti "Porin", nagradu za životno delo, a čak je i planirao da ode na dodelu i preuzme nagradu.

foto: Printscreen

Kurir.rs/24sata.hr/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir