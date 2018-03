(VIDEO) PONIŽAVAJU ME KAO KERA, SVI MI SE SMEJU: Luna natečena od plakanja, ne može više da izdrži u rijalitiju, a evo šta je na kraju rekla Slobi!

Već sedam meseci gledaoci rijalitija pričaju o ljubavnom trouglu, Kristini Kockar, Slobi Radanoviću i Luni Đogani.

Međutim, otkako su se zajedno pojavili u emisiji, gledaoci su počeli još jače da napadaju modnu blogerku. Ona je napustila sto za kojim su svi razgovarali i počela da plače.

"Da li treba da mrzim sebe zbog toga što sam se zaljubila? Ponižavaju me kao kera, smeju mi se. Ponižavaju me kao kera. Ceo život pokušavam da budem uzor, a da me neko ovako ponizi zato što sam se zaljubila. Je l' to moj najveći greh? Hoću kući. Ništa me ne zanima, hoću moj savršen život. Što me mama pustila", jecala je Luna dok je njen dečko Slobodan tešio.

"Polako. To sam ja. Svi oni ljudi tamo, kada se sve sabere, nisu ni upola dobri kao ti. Molim te nemoj, ovo sebi da radiš. Borili smo se i za sebe i za nas i ne želim da odustanem. Ti si moja boginja. Volim te i sve bih uradio za tebe", tešio ju je Radanović, pa mu je Luna kasnije poručila da šta god bude imao sa Kijom, ona ne želi da zna.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) DA LI ZNATE KO JE BEBA SA SLIKE? Trenutno je najpopularnija u Srbiji

Kurir

Autor: Kurir