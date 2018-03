(VIDEO) PONIZILA SAM SE ZBOG LJUBAVI I SAD ĆU DA TRPIM: Luna ustala i ono što je rekla zapušila je usta svima!

Luna Đogani je pre nekoliko večeri imala krizu, pa je pričala kako je ponižena zbog veze sa oženjenim muškarcem, a sada je mirno i svesno sagledala stvari.

"Kada sam se ovoliko ponizila zbog ljubavi, svesno sam to želela i uradila, niko me nije terao niti je bilo ko kriv za to što sam ja ušla u vezu koja nije normalna, odnosnonije nisu normalne okolnosti. Onda treba to da izguram do kraja dostojanstvno i da trpim i da neke stvari prećutim i ne zameram, jer neke stvari ne mogu da se biraju. Ja se osećam jako poniženo. Ja nisam svesna kakva je ovo situacija, ja ne gledam ovo kao oženjen, kao on je nečiji muž, dečko. On je samo moj. Očigledno ja nisam svesna da je to tako. Moja prethodna veza je bila takva, to je moj muškarac, ne može nijedna devojka da priča o njemu, da komentariše, ne može da se predstavlja kao njegova devojka, kao njegova žena. Ova situacija je daleko drugačija od svih mojih veza i ja još nisam svesna situacije. Sloba mi je rekao da ću biti ponižena tek kada me onim svojim ponašanjem pude ponizio", objasnila je Luna.

