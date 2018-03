(VIDEO) PRIJAVILA JE MUŽA ZA NASILJE, A SLUČAJ JE ZASTAREO: Očajna modelsica tvrdi da je zbog JEDNE REČENICE izgubila pravo na ćerku! I STRAZBUR JOJ NE MOŽE POMOĆI

Bivšoj modelsici Ivani Stamenković Sindi pre tri godine sud je trajno oduzeo starateljstvo nad ćerkom Petrom, a spor tokom kojeg je pokušavala da je vrati je izgubila, a nedavno je slučaj nasilja u porodici, u kojem je prijavila nekadašnjeg supruga Nikolu Pavlovića, zastareo.

"Prijavila sam bivšeg supruga za nasilje nad mnom i detetom, on je dobio i zabranu prilaska, a uz to borila sam se za starateljstvo nad detetom.

Krivična prijava ide na jednu stranu, starateljstvo na drugu i u međuvremenu su oni doneli odluku da je on bolji staratelj za dete. Socijalno je donelo da meni pripadne dete, međutim neki advokati su korumpirani sa veštacima, gde veštaci određuju ko je podobniji roditelj po njihovom psihološkom modelu. Tako da veštaci, zbog toga što primaju miti i novac, napišu da je suprotna strana podobnija", rekla Sindi u jutro sa Jovanom i Srđanom.

"U mišljenu veštaka kaže se da sam ja podoban kao roditelj, a i moj muž. Međutim, tu piše da on bolje otkriva potrebe deteta i da je dete emotivnije i vezanije za njega iako je kod mene bilo pre toga četiri godine. Na osnovu samo te jedne rečenice oni vam oduzimaju pravo na dete i pravo na starateljstvo, a u tom momentu je bila podignuta prijava za nasilje protiv njega", rekla je Sindi.

"Nigde ne piše da sam ja loša majka, da sam nesposobna, niti da postoji nijedan jedini razlog što oni mene lišavaju roditeljkog prava", dodala je Sindi.

"Imala je četiri godine kada sam se razvela. Pitala sam da advokata i za Strazbur. Gubim sva prava na dete, kao da nikada nisam bila majka, koja ćerku viđa utorkom i četvrtkom po dva tri sata i svaki drugi vikend i tako četri godine i to je premalo za dete i majku koja može da brine o svom detetu i ja sad ne mogu ništa da uradim", očajna je bivša modelsica.



"Nigde se ne piše da sam ja loša majka, da nisam podobna. Pita me što nisam sa njom. Kad je bila mala, govorila sam joj govorila da mama ima mnogo posla i da mora da bude sa tatom. Plakala je a ja sam morala da budem jaka za nju i da ostanem zdrava", rekla je Sindi.

