KREATOR JE ŽESTOKO UVREDIO I NAZVAO PRIMITIVUŠOM SA 30 REČI U FONDU: Sad Dara Bubamara brutalno oplela po Saši Vidiću! POZELENEĆE!

Pevačica Dara Bubamara koja se uveliko priprema za svoj koncert u "Štark areni" otvoreno je progovorila o pomirenju sa Jelenom Karleušom za koju se šuška da će joj biti specijalni gost na koncertu.

Kako su Dara i Jelena nedavno zakopale ratne sekire posle burnih svađa i izjava predhodnih godina, nas je zanimalo da li će se Dara pred koncert pomiriti i sa kreatorom Sašom Vidićem, a njen odgovor se sigurno neće svideti Vidiću.

"Koje to Saša Vidić? To je kao neki kreator koji pljuje Daru Bubamaru. Čime se bavi on? Pljuvanjem Dare Bubamare, ne razumem", odgovorila nam je Dara u svom stilu.

Podsetimo, Vidić je nedavno žestoko opleo po njoj i obrazložio zašto je tako nestrpljiv prema pevačici.

"Ona je primitivuša sa 30 reči u fondu, koja zna samo da bude bezobrazna, neduhovita i da se smeje. Nedavno sam dobio poziv da budem sa njom u kvizu, tri puta su me zvali, nije bilo šanse. Otkud netrpeljivost? Pa zato što ne mogu da je podnesem jer je glupa, ne mogu da podnesem glupe ljude generalno. Imam stvarno alergiju i averziju. Otkada je znam, nikada me nije prijatno iznenadila".

