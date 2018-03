ACA ŽIVANOVIĆ UKRAO AUTOMOBIL: Pevač priznao šta je radio kada nije imao vozačku dozvolu!

Aca Živanović je otkrio detalje iz privatnog života, koje nisu znali ni njegovi roditelji.

Pevač je priznao da je ljubitelj vožnje, pa i da kada nije imao dozvolu, koristio je svaku priliku da vozi.

"Otac me učio da vozim, pa mi nisu dali auto i onda sam ga krao od dede kada legne da spava. To niko nije znao do sada. Deda me čak podržavao da vozim bez dozvole kada je tu, a kada zaspi pravio se da ne zna" rekao je pevač, koji je progovorio o ljubavnom životu.

"Kada osetim stopostotno poštovanje i bliskost, onda je to to. Nikoga ne možete da upoznate ni za godinu dana, to nije dug vremenski period", izjavio je pevač i potvrdio da je sam u emisiji "Premijera".

