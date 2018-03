LEPA LUKIĆ PROGOVORILA GODINU DANA NAKON PLJAČKE: Doživela sam šok, a sada nemaju šta da uzmu!

Pevačica Lepa Lukić, nakon što je preživela pakao kada su joj pljačkaši odneli veću sumu novca iz stana, dok je ona spavala.

Ona sada otkriva da kod sebe više ne drži novac, kako joj se više ne bi desilo tako nešto.

"Nisam nikad bila, evo sad sam. Pedeset pet godina sam u Beogradu. I meni da se desi, šta ćemo sad. Imala sam koncert, posle toga sam dobila herpes od stresa. Ali ja sam bila unutra, ja sam doživela šok. Ali sam se izborila organizam mi je jak, sve je to prošlo ne vraćam se više na to. Sad mogu i da upadnu nemaju šta da uzmu, to je slučajno bilo što sma uzela kaparu od koncerta i nove godine u Crnoj Gori. Ne držim ja pare u kući, pogotovo sada ni dvadeset evra", rekla je Lepa.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Telegraf/M. P., Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir