Zoricu Brunclik su tokom gostovanja u emisiji pitali na šta najviše troši novac.

Svi su bili iznenađeni, kada je pevačica priznala da igra igrice na tabletu, pa i da na njih često potroši veću sumu novca.

foto: Printscreen/Magazin IN

"Na igrice na tabletu. Ne na unuka, nego na sebe. Miroljub mi je to namestio i sada kada kupim sve što mi treba, njemu zazvoni, pa me pita: Je l ti to svirkaš?", rekla je Zorica u emisiji "Magazin IN" i nasmejala sve u studiju.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Magazin IN

