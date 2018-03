ČUVALA JE OVU TAJNU: Katarina Grujić progovorila kada se upoznala sa sadašnjim dečkom!

Od kada se pojavila na muzičkoj sceni Srbije, Katarina Grujić je skrenula pažnju na sebe kako talentom, tako i izgledom.

Svih ovih godina Kaća nije prestala da intrigira javnost. U razgovoru je govorila o koleginicama, ali i dečku Kosti, koji se zbog nje preselio u Beograd.

Pojavila si se pre osam godina u "Zvezdama Granda", kao još jedna u moru onih koji sanjaju o velikoj karijeri. Šta misliš, po čemu si uspela da se izdvojiš?

- Od samog starta sam se izdvajala kako izgledom, tako i stajlingom. Kada se na sceni pojavi visoka i markantna devojka, to ne možete da ne primetite. Takođe, ljudi su me pamtili i po upečatljivom stajlingu, a i danas me vide kao najbolje obučenu zvezdu "Granda". Ljudi su me jednostavno takvu zavoleli i uspela sam da ostavim pečat na estradi.

Da li je istina da na estradi vlada kriza, kao što se priča, ili u deficitu dobrih autora i kompozitora pevači odbijaju da snime svašta?

- Ne podržavam trend snimanja pesama na brzinu niti podležem pritisku da na svaka tri meseca moram da objavim pesmu. Od početka karijere imam sedam pesama i svih sedam su hitovi. Od mene ne očekujte "tralalajke" koje se zaborave posle nekoliko meseci.

Svojevremeno je Jelena Karleuša izjavila da "Zvezde Granda" nisu iznedrile nijednu istinsku zvezdu. Da li misliš da je njen sud preteran i šta je ono što svaka zvezda mora da ima?

- Karleuša ne preteruje kada to kaže, pogotovo što se u nekim stvarima slažem s njom. Mladi pevači moraju biti izuzetno hrabri i autentični i moraju dosta da ulažu u karijeru, pogotovo što u ovom poslu samo najjači opstaju. S druge strane, svi smo mi kratko na sceni da bismo zavredili status zvezde. Ali nas nekoliko već sada ima zavidnu karijeru, dobre pesme i albume i na dobrom smo putu da to postanemo.

Godinama postoji fama da te privlače žestoki momci. Da li je to tačno i da li može da te zainteresuje neko ko se bavi običnim zanimanjem?

- Svaki navodno žestoki momak sa kojim sam se zabavljala bavio se sasvim normalnim zanimanjem. Ne shvatam predrasude koje ljudi imaju prema onima koji su tetovirani, nabildovani ili "žestokog izgleda"...Zašto takvi ljudi ne bi mogli da se bave normalnim poslom? Volim muškarce koji me poštuju i koji će me odbraniti u svakoj situaciji.

Interesantno je da svaki dečko sa kojim si bila u vezi tetovira tvoj lik ili ime. Da li je to neki uslov koji im postaviš tokom zabavljanja ili oni to rade spontano?

- (smeh) Bože, pa nisam toliki psihopata da naredim momcima da tetoviraju moj lik. To su isključivo bili njihovi izbori i ja sa tim nemam ništa, mogu samo da kažem: "Hvala". Očigledno je da sam to zaslužila.

Kako ste se ti i Kosta upoznali i čime te je osvojio?

- Kosta i ja se poznajemo šest godina, ali tada nije bilo pravo vreme da počnemo da se zabavljamo. Sada smo stariji i iskusniji i mislim da smo odabrali pravi trenutak. Kosta je oduvek bio džentlmen i otkako smo zajedno, to se ne menja, jer je prema meni najbolji.

Čini se da si neko ko je izuzetno vezan za porodicu i da ti reč roditelja mnogo znači. Da li se nekada desilo da nisu podržali tvoju odluku?

- Članovi moje porodice su moja najveća podrška, od početka su uz mene i naravno da mi daju savete. Volim da se konsultujem sa njima, jer znam da mi misle najbolje, ali na kraju ipak odlučujem ja.

Koja je najvažnija vrednost koju si naučila od mame i tate?

- Najvažnija lekcija je da ne dam na sebe i da isteram pravdu do kraja. Važno mi je što sam ostala svoja i da se nimalo nisam promenila.

