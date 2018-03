SKANDAL U HRVATSKOJ: Poznata glumica žestoko napala voditeljku nakon objave na društvenim mrežama!

Poslednjih dana velika buka diže se u Hrvatskoj zbog Istanbulske konvencije- reč je o konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbog toga su na društvenim mrežama "zaratile" Jelena Veljača i Mirjana Hrga.

Poznato tv lice i voditeljka vesti, Mirjana Hrga posvetila je status priči o Konvenciji i istakla da je ne podržava, što je izazvalo bes i skandal u susednoj zemlji.

"Odbacujući sve unapred određene diskreditacije, spomenuću da nisam primitivna, pročitala sam tu famoznu Istanbulsku konvenciju više puta. Neke članke posebno. Potpisujem 99% ali kad bih mogla glasati, glasala bih protiv. I to je to. Šta je problem? Glasam za pravo žena, ali ne u ovakvoj buci, magli i masovnom silovanju uma. Glasam za to svaki dan. Ali, želim da glasam i za prava muškaraca (o tome se ne priča verovatno baš zato što ih - oni koji žele ravnopravnost - smatraju jačim polom pa im ne treba dodatna zaštita od diskriminacije), glasam i za prava dece, glasam i za pravo čoveka da slobodno živi onako kako se oseća, bez obzira na seksualnu i ostale orijentacije. Po čemu su žene važnije od svih njih?'', jasno je napisala voditeljka.

"Glasam za slobodu pojedinca u uređenom društvu gde niko neće silovati nikoga. Pa ni pod krinkom demokratije. Pustite da mislimo drugačije. Ko kaže da niste vi u krivu? A možda i mi? Pa šta? Zar je to pitanje života i smrti da se društvo ovako oštro mora deliti baš po svemu'', dodala je Mirjana, pitajući događa li se u ovoj zemlji išta drugo.

To je prilično razbesnelo glumicu Jelenu Veljaču koja je odlučila da joj se obrati na društvenim mrežama i verbalno je napadne.

foto: Printscreen

"Ne razumem. Kako je to povelja protiv muškaraca? To je tekst napisan protiv zlostavljača i štiti žene žrtve nasilja. Definiše nasilje i definiše odgovornost države. To je sve", napisala joj je vidno besna Jelena. Ipak, Hrga se nije oglašavala nakon toga i zanemarila je komentare poznate glumice.

Ova prepiska pokrenula je pravi skandala, s obzirom na to da su čitaoci stali u Jeleninu odbranu, ređajući niz uvreda na račun novinarke Hrge.

foto: Printscreen

(Kurir/Blic, Foto:Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

NAKON ODLUKE O RAZVODU, EMINA JAHOVIĆ ODMARA U NOVOM PAZARU: Pevačica se bacila na trening sa majkom! Evo kako gospođa Senija vežba!

Kurir

Autor: Kurir