ĐOGAJ ILI ĐOGANI? Đole konačno otkrio pravu istinu o Luninom prezimenu, ali i njenom poreklu!

Otkako je pre šest meseci postala učesnica rijaltiija, mladu blogerku Lunu Đogani prate raznorazne priče koje se često tiču i ostalih članova njene porodice.

Dosta se spekulisalo o njenom obrazovanju, zanimanju, estetskim zahvatima i operacijama kojima je promenila svoj fizički izgled, ali i o njenom poreklu i pravom imenu i prezimenom, što nije zaobišlo ni njenu majku Anabelu Atijas, nekada Bukvu.

Anabelu već izvesno vreme prate priče da se nekada ranije zvala Razija, te da je svoje ime promenila u Anabela, što je u više navrata demantovala. Iako je javno pokazala svoja lična dokumenta iz najranijeg detinjstva u kojima je upisana kao Anabela Bukva, to pojedincima nije bio dovoljan dokaz, te su u teoriju zavere upleli čitavu familiju Đogani koja se, prema nekim teorijama, ne preziva tako, već Đogaj.

Budući da se mesecima polemiše o prezimenu Đogani koje je, navodno, izmišljeno, a izvorno glasi - Đogaj, Đole Đogani, najpoznatiji član ove familije, je konačno razrešio misteriju.

"Anabela nije Razija, mi nismo Đogaj, već Đogani! Ne znam odakle te priče, to je neko izmislio i plasirao u javnost", razrešio je misteriju Đole, a potom rešio da zbog svih "nevernih Toma" u javnost iznese dodatne detalje vezane za svoje prezime i poreklo.

"Đogani je moje prezime, rođen sam u Beogradu, zaveden kao Đogani... Isto tako i Gagi! Naše prezime dolazi od „dogan“, iz Turske. Dogan kao Erdogan, to nam je odatle. Moja mama je Makedonka, tata je s Kosova... Tamo ima jedno mesto Mamuša, to je mesto gde je rođen moj tata. I tata mi je Đogani, imamo njegovu ličnu kartu gde to piše, nemam samo ličnu kartu mog dede, koji je isto bio Đogani", objasnio je Đole.

