BIO JE ZVEZDA GRANDA I U VEZI SA TANJOM SAVIĆ: Darko Filipović priznao zašto se godinama nije pojavio na sceni!

Darko Filipović finalista je prve sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Svi ga znaju po megahitu "Ona, ona" i po nekadašnjoj ljubavnoj vezi sa koleginicom Tanjom Savić.

Darko se poslednjih godina povukao iz medija i pojavljuje se tek ponekad u nekoj emisiji. On je bio gost Saše Popovića u njegovoj emisiji posle dužeg vremena, gde je najavio veliki povratak na estradu.

"Ja radim pun gas bez obzira što me dugo nije bilo na sceni "Granda". Mnogi me sretnu, pitaju me: "Gde si, šta si, zašto te nema?". Međutim, ja imam neke privatne poslove od kojih mogu da živim i bez da se bavim pevanjem, ali uveliko radim na tome da pronađem neku dobru pesmu i da se vratim u kolosek", izjavio je Filipović u emisiji "Zvezde Granda specijal".

Darko je danas srećno oženjen, a sa suprugom Jasminom ima ćerku Nastju.

