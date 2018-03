EKSKLUZIVNO! Policija u Gastozovom stanu TRAŽILA DROGU: Inspektori upali u dom rijaliti zvezde!

Policija je upala u stan Nenada Marinkovića Gastoza u rodnom Svilajncu zbog sumnje da u njemu krije drogu i oružje, ekskluzivno saznaje Kurir.



S obzirom na to da je Gastoz trenutno u „Parovima“, pozvali smo njegovog najboljeg prijatelja Vladimira Radaču, s kojim rijaliti zvezda živi u Svilajncu. On nam je do detalja ispričao kako je sve izgledalo.

- Nekoliko uniformisanih lica pozvonilo mi je u petak u šest sati ujutru. Najpre sam pomislio da moram da pomerim svoj auto jer je poslednjih dana bilo reči o poplavama. Međutim, čim sam otvorio vrata, oni su mi na nos nabili nalog za pretres. Bio sam sam jer je Nenad u rijalitiju. Budući da znam svoja prava, odmah sam pozvao dva svedoka jer sam se uplašio nameštaljki. Bio sam šokiran kada sam čuo da traže drogu i oružje. Nenad i ja nemamo nikakve veze s tim! - tvrdi Radača.

foto: PrintScreen

Marinkovićev prijatelj kaže da se policija zadržala sat i po.

- Pretražili su svaki ćošak. Sve su gledali, do najsitnijeg detalja. Čitao sam u medijima da je prošle nedelje bila akcija policije i da su pohapsili dosta ljudi zbog droge, ali Nenad i ja nemamo veze s tim. Ne znam da li smo nas dvojica omraženi zbog rijalitija, ili smo nekome na piku pa nas je prijavio bez osnova. Gastoz i ja nikad nismo imali dodirnih tačaka s nelegalnim poslovima, a kamoli s drogom. Nismo mi neki tamo klošari, nego pošteni momci - poručuje Vladimir.



Inače, Milutin Radosavljević Mili tvrdi da njegovom cimeru iz rijalitija život visi o koncu jer mafija hoće da ga ubije zbog duga:

- Gastoz je opasan folirant. Kao, ušao je u „Parove“ zbog promocije, a zapravo je pobegao od krimosa koji ga jure zbog duga od 50.000 evra. Od mafije je uzimao i drogu i sad - prpa, bato! Sve znam o njemu. Bilo mu je lepo dok je uzimao belo, a sad beži jer nema više nastupa po klubovima kao pre. Što je pevao, pevao je, sad mu se piše crno jer nema šanse da vrati te pare. To je ozbiljna lova, a on je ko crkveni miš!

foto: Damir Dervišagić

A šta kaže Radača na Milijeve optužbe?

- Ma, on lupeta gluposti. Da nije smešno, bilo bi tužno. On je ljubomoran na Gastoza. Što se mene tiče, a znam da i Nenad isto to misli, policija može svaki dan da dolazi, ali za to nema razloga jer smo nas dvojica čisti kao suza - zaključuje Radača.



Pokušali smo da kontaktiramo i s Nenadovim ocem Svetislavom Sinđelićem Đurom, ali on nije odgovarao na naše pozive.



Priznanje PROBAO SAM SVE DROGE!

Gastoz je iznenadio javnost odgovorom na pitanje koje sve vrste droge je koristio: - Sve! Ja sam tip koji voli sve da proba, često nemam granicu, ali sam i karakter. Neću da nabrajam i reklamiram to zlo. Želim da poručim omladini da ne budu mnogo radoznali i da nikad ne probaju takve stvari.



Ljiljana Stanišić

