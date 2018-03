JELENA KRUNIĆ BRUTALNO OPLELA PO ESTRADI: Đeksona će zelenaši razapeti, a Darko Lazić će toliko glup da će...

Rijaliti zvezda Jelena Krunić rešila je da oplete po svim zadrugarima, komentarisala je vezu sa Nemanjom Đerićem Đeksonom, odnos Kije i Slobodana Radanovića, ali i folk pevača Darka Lazića. Jelena priznaje da joj je krivo što je nasrnula na Nadeždu Biljić, zbog čega je i izbačena iz „Zadruge“...

"Kako vreme prolazi, sve mi je više žao zbog incidenta sa Nadeždom. Ipak, neću joj se izviniti, jer je devojka stvarno idiot, kao i Marija Ana, koja ne može da funkcioniše bez Filipa Đukića. Možda se i vratim u „Zadrugu“, jer sam još pod ugovorom. Zadovoljna sam saradnjom sa produkcijom i odličnim honorarom, a ne krijem da sam slaba na novac", rekla jej Jelena i tvrdi da joj je dečko oprostio prevaru u rijalitiju i njenu šemu sa Nemanjom Đerićem.

"Po gradu se priča da sam dobra u krevetu, pa verovatno momci ne žele tako lako da me ispuste. Tako je bilo i ovog puta! Odmah sam shvatila da mi je dečko zaista oprostio, jer je došao po mene kada sam napustila rijaliti. Poklonio mi je bundu od polarne lisice, koja je divna i mekana. Kupio je bundu na rasprodaji i sigurno je bila upola cene, ali zima se odužila, pa mi je dobro došla! Inače, poklonu nikada ne gledam u zube", rekla je Jelena, onda se osvrnula na odnos sa Đeksonom.

"Kajem se što sam napravila budalu od sebe jer sam spavala sa Đeksonom! Žao mi je što sam mu dala na značaju i dopustila mu da umisli da je frajer. To je bio moj trenutak slabosti, sve je bila šala. Mogu vam otkriti da njega čeka pakao kada izađe iz „Zadruge“. Čula sam iz prve ruke da ima ogromne dugove. Da sam na njegovom mestu, dobro bih osmislila strategiju da se izvučem iz problema sa kamatašima. On je i ušao u rijaliti kako bi vratio novac, jer svima duguje. Ne razmišljam da mu se osvetim, jer je on sam sebi uništio život. Mislim da ima honorar od 200 evra nedeljno, pa možda i vrati nešto", kaže Jelena.

Iako je sa gotovo svim ukućanima imala korektan odnos, Krunićeva se intenzivno družila sa Kristinom Kockar tokom učešća u „Zadruzi“.

"Kija je legenda i sa svima se sprda! Samo mi nije jasno šta je tražila sa Slobom, jer je dominantna žena. Njoj treba jak muškarac i sigurna sam da će ga naći. Luna je dete koje misli da je popilo svu pamet sveta. Ona će ostati sa Slobom i spremna je da po svaku cenu zatrudni s njim. Međutim, očigledno je da će je on vrlo brzo ostaviti", tvrdi Jelena Krunić.

Darko je glup, a to Ani odgovara!

Jelena Krunić je u više navrata komentarisala folk pevača Darka Lazića i aferu „beli prah“. Ona je i ovog puta iskoristila priliku da ga još jednom potkači.

"Ako Darko misli da je normalno drogirati se, neka i svom detetu da narkotik. Ana i Darko će se pomiriti, jer njemu odgovara da u javnosti izgleda kao porodičan čovek, a njoj on znači samo materijalnu sigurnost. Ana nije mogla da nađe nikoga toliko glupog kao što je Lazić ko bi mogao da je finansira i shvatila je da je on njena sudbina. Oni će biti zajedno, a imaće uvek nekog sa strane", tvrdi Jelena.

