(FOTO) MNOGO JE IZAZOVA PRED NJOM: Voditeljka obukla venčanicu, pa zbunila sve!

Mnogo se izazova namece nama, modernim zenama! Kada smo majke, to je bez sumnje najveca i najvaznija uloga svake od nas. Ali treba da budemo i jos mnogo toga. Treba da budemo zene od karijere, supruge, drugarice, i zene same sebi... I kad sve te uloge poslazem sebi u glavi u nekom delu dana, pomislim- mi, zene, smo bas carevi ❤❤❤

