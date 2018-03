DRUGA STRANA POZNATE PEVAČICE: Seka progovorila šta je najviše promenilo u NJENOM životu!

Pevačica je poručila da već neko vreme čita knjige koje se bave i te kako zanimljivom temom, pa otkrila i da li postoji nešto zbog čega žali u životu i koliko se zapravo promenila u poslednjih desetak godina.

Od devojčurka koji je pevao "Crno i zlatno" do danas kada sprema spektakularni koncert u najvećoj hali u Srbiji prošlo je mnogo.

Seka Aleksić je imala uspona i padova i na privatnom i na poslovnom padu, ali je ništa nije poljuljalo toliko da odustane. Danas je ponosna mama malog

Jakova i ponosna supruga Veljka Piljikića, a da li postoji nešto što bi promenila u svom životu?

"Nisam od onih osoba koje razmišljaju šta su mogli da promene u određenom momentu života. Prošlo je tako kako jeste, možda je u tom momentu bilo najbolje, ili nije. Ne vraćam se nikada unazad. Svakako da učim na greškama. Čovek nekada treba da posluša svoju podsvest. Čak ako govori nešto negativno, iz toga će verovatno proizvesti nešto dobro. Podsvest je izuzetno čudna i dobra stvar. Bavim se time poslednjih nekoliko godina, čitam brojne psihološke knjige koje govore o tome kako na ljudski život utiče moć podsvesti", kaže lepa pevačica, i dodaje koliko je pravila kompromise sa suprugom Veljkom.

"Jesam mnogo. Generalno sam se kao čovek i osoba promenila sigurno za 70 odsto. Iz korena. Ne bi niko to rekao jer su to stvari koje javnost nema priliku da vidi, a odnose se na moje mišljenje i ponašanje. Promenila sam se nabolje za moju porodicu i sve. Da ne pomisle ljudi sada na osnovu ove izjave da sam ko zna šta radila. Ne to. Promene su nastale kada je stav o nekim stvarima u pitanju i moja impulsivnost. Kada bi me neko ranije prozvao, mene bi to strašno vređalo i pogađalo i želela bih odmah da odgovorim. Danas, verujte da ni ne pročitam kada neko pošalje uvredljive komentare jer me to ne interesuje. Ne bavim se time, ostvarena sam žena i majka. Bavim se porodicom i karijerom", sa osmehom priča Aleksićeva.



Ona je pre dva dana objavila pesmu "Oslobodi me", a jedan deo glasi "kreteni samo privlače me". Interesovalo nas je odakle taj stih.

"Pogrešnu osobu pitate za to, ja sam samo izvođač. Jelena Trifunović je pisala tekst. Pesma je bržeg ritma, novija je, u nekom sam drugačijem stilu. Mene do sada niste čuli u rep fazonu, ali daleko od toga da sam otišla u tom pravcu. Pred Arenu smo smatrali da treba neka drugačija pesma da se uradi i mislim da smo napravili dobar potez", govori Seka, a na pitanje koliko "kreteni" danas privlače, odgovara:

"Mene generalno ne. Drugarice mi se poveravaju pa neke od njih kažu: „Kakav kreten, zamisli šta mi je uradio.” Najviše žene kukaju na to da ne mogu da pronađu pravog i normalnog muškaraca. Zavisi šta žene smatraju normalnim, da li je to da je on bogat pa da ne moraju ništa da rade ili nešto drugo. Imate devojke koje samo žele da rađaju decu i da ne rade ništa, a da uživaju, da budu domaćice. Možda je to njima idealno. Mislim da ne postoji takav muškarac koji bi želeo takvu osobu pored sebe. Kada mi se drugarice žale, kažem im da smatram da treba da promene kriterijume i da treba one nekada nekome da se prilagode.

