BEBI DOL TREBA HITNA POMOĆ: Miljana otkrila šokantan detalj o pevačici i da joj nema spasa

Bebi Dol je nedavno je ušla u rijaliti, a Miljan Kuljić otkrila je u kakvom je zapravo stanju i zbog čega ne voli kada je napadaju.

"Ne dopada mi se to što su rekli da smrdi na urin, ne smrdi žena, miriše na parfem. Možda joj krevet smrdi jer se upiškila zbog silnih lekova koje pije, ali to nije stvar za ismejavanje, svakome može da se desi da se upiški u krevet. Ona ne može da kontroliše to i meni je nje jako žao. Ona pije jake lekove i mislim da ih meša sa alkoholom ponekad, i zbog toga izgleda tako sluđeno", rekla je Miljana Kulić.

"Osuđujem svakoga ko Bebi prozove zbog njenog stanja. I ja sam uzimala antidepresive, pa sam u onom rijalitiju bila kao zombi. Bila sam tu a kao da nisam. Nisam znala gde se nalazim mesec dana. Kada sam izašla iz rijalitija, prestala sam da koristim lekove i sada sam odlično. Bebi treba pomoć i ruka spasa jer ovo kako ona sada izgleda neće izaći na dobro", rekla je Kulićeva.

