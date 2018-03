SRBIJA NE MOŽE DA VERUJE: Marija Malivuk imala romansu sa Darkom Lazićem?! ŠOK!

Marija Malivuk, koja je nedavno ušla u luksuznu vilu u Zemunu, šokirala je izjavom da je bila u vezi sa fok pevačem Darkom Lazićem.

Naime, Marija je bila na poligrafu i odgovarala na pitanje o romansi sa Darkom Lazićem?

"Nisam lagala. Bili smo kod njega kući da ga pokupimo, sudarili smo se ispred WC. Išli smo na svirku, on me vratio kući i to je to. Bila je samo jedna osoba koja je videla celu situaciju, ali ne verujem da je ona to rekla", rekla je takmičarka, vidno želeći da sakrije detalje romanse sa poznatim pevačem.

Marija je dodala da su datom trenutku oboje bili poznati, i dodala da je u pitanju samo jedna noć.

Poligraf je pokazao da je odgovor istinit!

