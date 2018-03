(FOTO) BILA JE OMILJENA VODITELJKA, A ONDA JE NESTALA: Evo kako danas izgleda Nataša DNK!

Nije lako. I onda opalis sve one tipa : #slowfood #lovefood #ukusnahrana #slavskatrpeza #prljavisudovi #dishingupthedirt #dirty #fairy #washingdishes #mašinajekeva ili okacis nesto novo tipa #washingdishesfasterthanmashina #fat #fatgirl #jabon i nemam vise zivaca da opalim i onaj deo #actorslife #actris #lovemyjob

A post shared by Natasa Aksentijevic (@aksentijevicnatasa) on Jan 20, 2018 at 1:09pm PST