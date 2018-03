(VIDEO) HOĆE MUŠKARCA DA JE GLEDA KO U BOGA: Luna otvorila dušu i otkrila pravu istinu o Slobi

Luna Đogani i Teodora Džehverović obnovile su svoje prijateljstvo, pa su pričale o Luninoj vezi sa Slobom Radanovićem, dok je ćerka Anabele Atijas rekla mnogo toga o njihovoj budućnosti.

"Imam etiketu nečega što jednostavno nije lepo, a ja smatram da nisam loš čovek i da nisam ništa toliko loše uradila. Bitan je cilj, ovo sve ostalo su slučajne okolnosti koje su se desile u tvom životu, koje nisi planirala", rekla je Đoganijeva.

"Svaki dan pokušavam da nađem u glavi nešto što će da me digne, veruj mi da retko kad uspem. Isto tako i Sloba. Ja njemu stalno govorim, imaće sve pored mene, dok sam ja dobro biće i on dobro. Biću uvek pored njega, makar kao prijatelj. Ja sam toliko pre rijalitija želela da se zaljubim, da pored sebe imam osobu koja me voli, koja me poštuje, koja gleda u mene kao u Boga", poverila se Luna svojoj prijateljici.

