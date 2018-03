MILOŠ BOJANIĆ STANUJE U DVORCU SA 24 GODINE MLAĐOM SUPRUGOM: Sada se seli iz Srbije, a evo gde će živeti!

Folker koji već godinama sa suprugom živi na relaciji Srbija - Crna Gora uskoro počinje da živi i na trećoj adresi blizu svojih sinova koji mu pripremaju utočište.

Jedan od najpopularnijih folk pevača starije generacije Miloš Bojanić poslednjih godina sve manje peva, sve više uživa sa svojom suprugom Brankom, ali i sa svojim sinovima i unucima, kada je u prilici, budući da oni žive u inostranstvu. Miloš otkriva kako izgleda njegov život sa 24 godine mlađom suprugom Brankom, ali i kakvi su mu privatni planovi za naredni period. Pre svega, Miloš se prisetio upoznavanja sa Brankom koje se dogodilo na početku ovog veka.

foto: Nemanja Pančić

"Naša situacija je specifična. O njoj mi je pričala njena koleginica s posla i rešio sam da stupim u kontakt. Dopisivali smo se dve nedelje, a onda sam je pozvao da bude gost u mojoj vili na moru. Bili smo tamo dve nedelje, ona se potom vratila u Novu Pazovu, a ja u Novi Sad. Zatim sam sa prijateljima pravio zabavu u kući, pozvao je i odmah joj predložio da probamo da živimo zajedno. Ona je pristala i evo već 17 godina živimo u braku u kojem nismo imali jednu negativnu reč. Nikada se nismo posvađali, nije se desio nesporazum... Mi smo sve vreme zajedno, nikada nam nije dosadno. Uvek nam je zanimljivo i interesantno", kaže Miloš Bojanić.

On živi na dve adrese - u Sremskoj Kamenici kada je zimsko vreme, a tokom leta boravi u kući u Baošićima kraj Herceg Novog, u kojoj izdaje i apartmane.

"Vrlo je jednostavno. Mi imamo dve, tri porodice sa kojima se družimo i onda idemo jedni kod drugih. Branka je inače vrhunski kuvar i vrlo rado pozivamo prijatelje na ručak ili večeru. Imamo samo taj problem što najviše imamo slobodnog vremena. Leti smo na moru, tri do četiri meseca smo u Crnoj Gori, ja se bavim turizmom, a žena ugostiteljstvom, a ovo drugo vreme negde putujemo, zimi odemo kod moje dece", kaže folker.

foto: Printscreen

Njegovi sinovi žive na dve adrese, jedan u Americi, drugi u Kanadi, te ih tata često poseti u ovim mestima.

"To je najveća radost za mene kada se svi okupimo. To se dogodi za Novu godinu i Božić. Međutim, ja sad radim na tome da mi pola godina budemo kod njih, a pola godine ovde u Srbiji. Uveliko sređujem potrebna dokumenta. Mi nećemo živeti sa njima, naravno. Hteo sam da nešto kupim, ali me sin odgovara od toga, jer su veliki porezi. On ima neku jahtu koju planira da restaurira i da tu Branka i ja živimo kada smo u Americi, a kada nismo, da je iznajmljuje. Srećan sam što će ove godine svi desetoro doći na more kod mene. Tome se veoma radujem", otkriva Bojanić.

Po estradnim krugovima spekuliše se da njegovi sinovi ne žive baš najbolje na drugom kontinentu, a folker nam otkriva da im nije bilo lako, ali da je konačno sve došlo na svoje mesto.

"Bane živi u Americi, a Mikica je u Kanadi, ali nisu daleko jedan od drugog. Četiri i po sata vožnje. Sinovi se bave istim poslom, imaju kamionske firme. Bane je osnovao firmu koja se bavi transportom hrane, zatim i Mikica, njih dvojica sarađuju i lepo funkcionišu. Mogu da kažem da sada najmirnije živim otkad su tamo jer su obojica stali na noge. I drago mi je što ćemo ubuduće češće provoditi vreme svi zajedno i što ću da sebi omogućim da budem blizu svojih sinova", pohvalio nam se poznati folk pevač.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Puls, Foto: Dragan Kadić

