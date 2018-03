ŽRTVA SAM DVA TEŠKA BOLESNIKA: Bivša žena Anabelinog muža podnosi prijavu protiv poznatog para!

Jasmina Skender, bivša devojka Andreja Atijasa i majka njegovog sina Leona, prijavila je policiji bračni par Atijas zbog, kako kaže, maltretiranja koje od njih trpi.

Jasmina je podelila na svojim društvenim mrežama potresni video nakon posete policiji i podnesene prijave. Skendereva je kroz suze pričala o navodnom zlostavljanju koje je doživela od supruga pevačice Anabele Atijas, ali i nje i njene ćerke Lune.

"Nikada nisam želela da budem žrtva. Kad mi je najteže bilo, nisam bila to. Sada, ponizno priznajem da sam žrtva dva teška bolesnika, Andreja, a za Anabelu više nisam ni sigurna. Nalazim se u MUP-u jer je došao red da prijavim slučaj, iako ne verujem da će policija u Bosni išta uraditi. Mislim da bi u Srbiji bolje reagovali. Sada ću preduzeti sve mere da bih zaštitila sebe i svoje dete, zbog niza pretnji na Instagramu, gde sam čitala svakojake gluposti poput toga da zaslužujem da me vojska siluje, da sam ku*va i da me svaki dan treba je.ati. Tužila sam ih, a tužiću i Lunu", objašnjavala je Jasmina kroz suze, a zatim dodala:

"Andreju iskreno želim da se izleči. Neverovatno je to što ga boli činjenica da sam ga prebolela. Pisao mi je sa lažnih profila, a sinoć smo stupili u kontakt. Nakon što sam mu rekla da ga ne volim, on je poludeo i počeo da piše sve one pretnje na Instagramu. Tražio je potvrdu da li ga volim ili ne. Šta ja da pričam o čoveku koji je rekao za svoje dete da je kopile."

Jasmina je nešto kasnije podelila i printskrinove dopisivanja sa profilom za koji tvrdi da pripada Atijasu, kako bi dokazala da upravo on stoji iza uvreda i pretnji koje nedeljama doživljava sa nepoznatih profila.

"Vređao si me javno, nazivao me devojkom za jednu noć, a majka sam tvog jedinog sina. Leon ove godine kreće u prvi razred. Kada se u novinama izviniš za sve što si izgovorio, tad ćeš viđati sina. Neću ti ga dati jer si narkoman i alkoholičar. Bila bih neodgovorna majka kada bih dozvolila da budeš s njim bez nadzora. Drogirao si se ispred mene kokainom i marihuanom. I kada se sa svega toga skineš, razgovaraćemo o posetama vikendom", piše u jednoj od Jasminih poruka.

"Izviniću se, ako se ti javno izviniš Anabeli i Blankici. Neću da Blankica čuje šta si joj pričala za majku. Praviš zlu krv među decom. Uzeću Leona. Ne možeš dokazati da sam se drogirao. Zbog Anabele sam se promenio, ali ti to nikada nećeš shvatiti. Voliš me i dalje, znam", stoji u porukama za koje Jasmina tvrdi da su Andrejeve i koje su, kako kaže, dovele do toga da ju je bivši dečko javno izvređao.

Anabela i Andrej se oni do zaključenja broja nisu javili na pozive.

