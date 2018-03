(VIDEO) IZNENAĐENJE ZA SVE U RIJALITIJU: Sloba nosio svoju ženu, spremao joj hranu, a evo kako je reagovala Luna!

Nakon što je Kija sinoć pala na žurki i povredila nogu, posle povratka od lekara nije mogla da hoda i svuda ju je nosio Sloba.

Oženjeni pevač se od samog početka plašio reakcije svoje devojke Lune Đogani, ali to ga nije sprečilo da joj pomaže sve vreme, nosi je i sprema joj ručak.

On je Kiju ovdeo i do "Drveta Mudrosti" kom se pohvalila da je njen zakoniti suprug uz nju, pa ju je Sloba vratio do kreveta. Luna je celu situaciju nemo posmatrala i nije bila raspoložena za razgovor sa svojim dečkom.

Ipak, kasnije su razmenjivali nežnosti u krevetu, a sudeći po izrazu lica Đoganijeve, nije joj bilo svejedno.

