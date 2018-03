(VIDEO) OPASNA PEVAČICA: Marina Visković priznala na koji način se oslobađa stresa!

Marina Visković svaki slobodan trenutak koristi da se opusti u teretani, gde najviše voli da udara u boksersku vreću.

Pop pevačica otkriva kako izgledaju njeni treninzi i na koji način se kroz vežbanje oslobađa stresa.

"Za mene je dobar trening onaj kada znam da sam izbacila svu negativnu energiju koja se u meni nakupila zbog izuzetno stresnog i napornog posla. Kada treniram, volim da to bude ozbiljno i da nema mnogo odmaranja. Zato sam angažovala ženu, pa pod stručnim nadzorom udaram u boksersku vreću", kaže Marina i ne krije da je odmalena bila hiperaktivna.

foto: Stefan Jokić

"Treniram od tinejdžerskih dana! Oduvek sam imala mnogo energije koju sam koristila za sport i zaista sam uvek uživala u tome. Budući da u kući imamo teretanu, sada me ništa ne sprečava da vežbam skoro svakog dana", ističe Viskovićeva i uverava da je sigurna da bi i kao profesionalni sportista bila šampion.

"Od najranijeg detinjstva sam znala da ću se baviti muzikom, to je moja prva ljubav. Upisala sam studije psihologije, ali sport mi je takođe veoma važan. Imam psihu profesionalnog sportiste jer sve što radim, radim posvećeno i baš kao što treba. Verujem da bih bila sjajan sportista", kaže pevačica, koja uverava da nije od onih ljudi koji praktikuju zdrav način života, a drže pridike onima koji ga se ne pridržavaju.

foto: Damir Dervišagić

"Mislim da ljude nervira kada ih stalno opominjete da vežbaju i hrane se na pravi način. Smatram da nikoga ne možete da uterate u teretanu dok on to sam ne odluči. Ukoliko me neko pita, onda sam više nego raspoložena da pomognem", kaže Viskovićeva i ističe da, za razliku od mnogih koleginica, nije opsednuta svojim izgledom.

"Fizički izgled mi nije presudan kad je treniranje u pitanju i ne smatram da izgledam savršeno. Nemam taj čuveni ženski ego i zaista sam svesna svih svojih vrlina i mana. Vežbam dva sata najviše jer stručnjaci kažu da je to više nego dovoljno", zaključila je Marina.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir