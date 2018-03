SKANDALOZNO! ĐOLE ĐOGANI BEZ DLAKE NA JEZIKU: Evo zašto se Luna skroz PONIZILA, a Kija je NEMORALNA! A ono što je rekao o JK i CECI je tek ŠOK!

Đole Đogani, inače Lunin stric, ne prati redovno rijaliti Zadruga, ali uspeva da bude u toku i ohrabri brata Gagija.

“Svaki dan sam u kontaktu sa Gagijem, on se potpuno vratio u normalu, on je sada ne drugi već treći čovek, stabilan je, i to mi se sviđa. Doduše, boli ga i mori ta situacija oko ćerke, ali stojički sve izdržava. Išao je ranije na savetovanje kod psihologa, a pomaže mu i kad se seti kako je njemu bilo u rijalitiju”, kaže Đole.

A kako ti komentarišeš Lunu?

“Ja je kao stric volim, ona je divna osoba. Ne daj bože samo da posle rijalitija psihički oboli, ali mislim da je jaka. Ona se zaista zaljubila, ali postoje neki ljudi koji to ne razumeju, pa pljuju i omalovažavaju i Anabelu i upućuju im razna pogrdna imena. Napadni delo a ne ličnost, to je u psihologiji veoma bitna stvar.”

Delo rasturanja braka Slobe i Kije?

“Da li vi mislite tako?! To nije delo. Ljubav je osećanje koje razara, ubija. Kada se čovek zaljubi, on je u stanju da se ponizi jer ga to udara u centralni nervni sistem. Drugo, Slobu niko nije naterao da bude sa njom, znači nije njena krivica.”

Koje je tvoje mišljenje o Kiji?

“Ona je ušla u rijaliti, a imala je nekog dečka napolju, pa kako sad to? Kija nije moralna, a onda neko kaže: ‘Pa Sloba je prvi počeo.’ Ja kažem – pa šta, ona je druga. Lunu podržavam i mislim da ništa loše nije uradila. Sve vreme je sa jednim dečkom i intenzitet njene ljubavi isti je i kad se svađaju.”

Ali Sloba je javno varao ženu.

“Pa i Kija je javno imala seks sa Filipom u toaletu. Sve se čulo. Pa i Janjuš je oženjen i ima decu, pa svašta radi sa Anom u krevetu.”

A da se tvoja ćerka sutra zaljubi u oženjenog?

“Kakve veze ima ako je oženjen, ja nemam predrasude.”

Sloba se dopisivao sa mnogim devojkama dok je bio u braku, možda i Luni uradi isto?

“Ništa nema garanciju za ceo život. Niko ne može da zna hoće li oni biti zajedno i posle rijalitija, ali neka uživaju sada.”

Jesi li gledao seks Lune i Slobe?

“Nisam, ja to ne gledam. Zadrugu sam gledao ukupno skoro sat vremena otkako traje.”

Ali Zadruga te je pomirila sa Anabelom?

“Ona mi je prišla i zagrlila me posle devet punih godina. Imali smo neke nesuglasice odranije, kada su se ona i Gagi razvodili, ali ne bih o tome. Anabela je divna majka i Luni i Nini. Borila se i da izguramo Gagija na pravi put i uspeli smo, on je više od dve godine strejt.”

Pojavio si se nedavno u Breninom dokumentarcu…

“Radio sam koreografiju za film ‘Hajde da se volimo’, i sa više od 60 mojih igrača išli smo na nastupe po bivšoj Jugoslaviji. Mi smo išli autobusom, a ona je jedina išla kolima. Dolazila je sa Bobom Živojinovićem, ali tada su krili vezu, a ja sam znao sve.”

Ti si ih prikrivao?

“Da, ja sam znao, ali sam ćutao. Znao je i Raka Đokić, i on je ćutao. Brena je tada imala najačeg menadžera svih vremena, a sada je tu Saša Popović.”

Jel JK najveća zvezda u Srbiji?

“Meni je ona uvek bila najbolja jer ima sve komponente, pod jedan – pevanje, pod dva – izgled i pod tri – scenski nastup, koji je veoma bitna stavka. Ja bih joj za izgled i za scenski nastup dao 10, a za pevanje devet, tako da ona ima 29 poena. Svako drugi bi pored nje izgubio



I Ceca?

“Pazi, Ceci mogu da dam za pevanje i za izgled 10, ali za scenski nastup šesticu. To je profesionalno viđenje stvari, kao da sam žiri.”

Jel ti bude žao kada Karleuša napada Viki u Zvezdama Granda?

“Mislim da se oni dogovaraju. Zvezde Granda su veliki šou u kojem je glavni žiri, a ne pevači koji se takmiče.

