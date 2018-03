(VIDEO) KIJA I FILIP IMALI SEKS: Maneken sve priznao, a Ana iznela šokantne detalje, pa izbio neviđeni haos!

Marija Ana Smiljanić prošle noći rekla je kako joj je Filip Đukić priznao da jeste imao seks sa Kristinom Kijom Kockar!

Nastao je opšti haos u kući, a Marija Ana je rekla kako joj je Filip navodno ispričao da je seks bio vrlo loš, te da je jedva završio.

- Onog dana kad sam slagala, izmislila priču sa njegovim ortakom, on je bio sa Kijom u hotelu, i njegove reči su da je uradio to meni iz inita, namerno meni, da je spavao sa njom. Kleo se da mu je bilo nikako, da mu je bio jedva dignut, da je jedva sv*šio... Da je devojka odlepila za njim, da je ulazila za njim u wc, da mu je pričala "nedostaješ..." Sad mu je jasno zbog čega je Sloba prekinuo sa njom... Ja nemam razloga da lažem! - rekla je Marija Ana.



Bolesna devojka... Ovo je bolest! - vikao je Filip.

Nakon ovoga je nastao potpuni haos u kući!

Filip i Marija Ana su se žestoko posvađali, a ona je otkrila i kako je Filipov cilj bio taj da ucenjuje produkciju kako bi mu isplatili novac.



Kija je tokom njihove rasprave šokirana ćutala, a onda je odgovorila rekavši da u priči Marije Ane nema ni trunka istine i da ne zna zbog čega nju petljaju u njihove probleme.

- Filip je ustao više puta, ja sam ustala milion puta i demantovala sve to, a što se tiče ove sada situacije, ja ne znam šta su oni pričali, šta nije, šta jeste tačno. Naravno prednost dajem Filipu, jer ga više znam, ali opet ne mogu ništa da tvrdim sa sigurnošću, osim onoga što znam, a to je da je sve što je rečeno nije tačno. Mi jesmo dali povoda oboje i sad šta god da neko kaže, uvek može da napravi neku priču. Uzaludno je više boriti se protiv ovakvih priča. Mi smo više puta ustali i rekli, da sad svaki put ustajemo kad neko odvali neku glupost... - objasnila je Kija.

- Ali vi niste dali odgovor na glavnu stvar! Od čega se drmao zid i kamera? - pitao je Miki.

- Mi smo pričali o tome i prvi put kad je bilo... Neću da se ponavljam! Ja mogu sa sigurnošću da kažem to što znam da nije tačno, a to što su oni pričali ja ne ulazim, ja nisam bila tu. Pa valjda bi on pre dva meseca rekao to da je tačno ili da nije tačno - rekla je Kija.

- Pa tad bi stala priča, on je bio uzdržan! - dodao je Milan.

- Nije bio uzdržan, on je ustao i rekao da nije - rekla je Kija.

- Nisu te ljudi napadali zato što si udata, nego zato što si zaboravila da imaš dečka Andru napolju! - zaključio je Miki.

- I te kako mi je sve rekao od reči do reči! I nije me ništa povredilo što je rekao da je spavao sa njom, zato što je rekao da je to uradio iz inata te noći kad sam ja rekla za ortaka njegovog i da mu je bilo odvratno, zato me nije povredilo to! - rekla je Marija Ana.

