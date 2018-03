NJEN JEZIK MOŽE DA POLIŽE PUT OD NIŠA DO NOVOG SADA: Zorica i Gastoz žestoko se posvađali, LETELO PERJE

Bivših ljubavnici Zorica i Gastoz žestoko su se posvađali, te su pale teške reči sa obe strane.

Zoricu je najviše iznerviralo to što već par meseci pazi šta piča o Gastozu i njihovom odnosu, kako njegova sadašnja devojka Naida nešto loše ne bi protumačila.

Kako Zorica kaže, Gastoz joj sve vraća pljuvanjem i pokopavanjem u rijaltiju. Njih dvoje su izneli dosta detalja iz svoje veze i ispostavilo se da nije bilo tako lepo i idilično kako su predstavljali.

"Svaki put ja se ugrizem za jezik kad on mene pljuje, pa neću više, dosta je. Ja ovde dva meseca pazim šta ću da kažem o Nenadu i našem odnosu da ne bi njegova devojka nešto pogrešno protumačila. Neću bre više, nemoj da me komentarišeš ako ti idem na živce. Pun mi je ku*ac više. Ja sam bila žensko koje je volelo, koje je bilo varano. Ja sve što sam uradila, uradila sam iz ljubavi, on može po tome da pljuje, to je njegov obraz ne moj. On se time ponosio sad to pljuje. Meni prioriteti nisu bili klubovi i kafane nego da budem sa voljenom osobo", rekla je Zorica, a onda je usledio Nenadov odgovor.

"Ona sve sada karikira i udara na galamu kako bi sebe nešto podigla ovde i ona bila žestoka riba, glasna. Njen jezik može da poliže put od Niša do Novog Sada, njena jezičina je nešto što nisam mogao da podnesem. Ja više nisam mogao stres da podnesem gde sam bio šta sam radio, nisam hteo ni kući da dolazim. Nisam ja bežao, jednostavno ustanem iz kreveta i odem i to je to", rekao je Gastoz.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir