REČI REPEROVE PESME ISTETOVIRALA JE NA LEĐIMA: Progovorio bivši Kijin dečko i otkrio detalj iz njene burne prošlosti za koji je malo ko znao

Kija Kockar je pre izvesnog vremena bila u vezi sa reperom Strukom, ali njihova ljubav nije opstala.

On joj je čak i posvetio pesmu koju je Kockarova istetovirala na ramenu. Njihova veza je bila kratka, ali burna.

Kija je otkrila da je tetovaža na njenim leđima upravo posvećena njemu.

"Dođe do mene nešto. Kažu mi ljudi, pročitam u novinama. Nemam neki komentar to što me spominje. Ne znam u kom me kontekstu spominje. Rekli su mi da je spominjala tetovažu. Ne pratim, želim joj da pobedi i to je to", rekao je reper.



"Da, to je pesma koja je započeta, nikada nije završena, njoj se to svidelo. Istetovirala je to", rekao je reper.

