(VIDEO) ŽESTOKA SVAĐA U RIJALITIJU: Saška pobesnela i krenula na Mikija, obezbeđenje sprečilo tuču!

Miki Đuričić i Saška Karan od početka Zadruge nisu u dobrim odnosima.

Tokom glasanja za najboljeg učesnika tokom jučerašnjih debata u rijalitiju, kada su zadrugari polemisali o gej brakovima, starletama i pevačicama, došlo je do žestoke svađe između njih dvoje.

Mikija je izbacilo iz takta to što je Saška neprestano upadala u reč svakom ko je iznosio svoje mišljenje, pa je seo na Saškino mesto na kom ona sedi od početka rijalitija. Upravo to je bio jedan od razloga zbog kojeg je umalo došlo do fizičkog okršaja.

Lepi Mića je istog trenutka skočio kako bi pokušao da smiri Sašku i sprečio da verbalni sukob preraste u fizički. U istom trenutku uletelo je obezbeđenje zahvaljujući kojem je izbegnut incident.

