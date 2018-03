ŽELJKO SAMARDŽIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O TABU TEMAMA: Postoje homoseksualci koji brinu o deci najbolje na svetu!

Legendarni pevač Željko Samardžić odgovorio je bez zadrške na sva tabu pitanja.

Život posle smrti



Poštujem veru u Boga, povremeno zapalim sveću, odem u crkvu. Svaki čovek treba da se uhvati za nešto u šta će da veruje. Ne znam šta se desi posle smrti, ali ubeđen sam da je to novi početak.

Eutanazija



U slučaju da je neko beznadežan i da ne postoji mogućnost da mu se pomogne, eutanazija je sasvim u redu. Mislim da ljudi koji imaju takvu vrstu problema sve čuju i osećaju i da ne žele da žive kao biljke.

Lake droge



Droga je svačiji izbor. Niko nikoga ne može da natera na konzumaciju iste. Za mene je droga ista kao kocka. Što je kockanje, koje je legalno, bolje od droge koja nije? U Vegasu sam bio, pa se nisam uhvatio za aparat da okušam sreću. Niko nikoga ne tera na pogrešne izbore.

Abortus



Abortus je stvar lične odluke. Ne možemo braniti ženama da abortiraju. Ko smo mi da odlučujemo pod kojim okolnostima će se žensko biće odlučiti na takav korak. Na kraju krajeva, bolje da se dete i ne rodi, nego da se rodi neželjeno i nesrećno.

Prostitucija



Treba ići u korak sa Zapadom. To je najstariji zanat na svetu. Nekoga natera muka da se bavi time, neko se i bez muke odluči na takvo zanimanje. Prema mom mišljenju, nikome ne treba braniti pravo na izbor. To je bezveze. To je isto kao kad neko ko ne zna da peva, a peva. Ko sam ja da ga osuđujem ili da o tome iznosim mišljenje?

Gejevi i deca



Koliko je brakova između muškaraca i žena iz kojih izađu nesrećna deca? S druge strane, postoji toliko brakova između dva muškarca, tih koji usvoje decu i o njima brinu najbolje na svetu. Vole ih, paze, brinu o njima u svakom trenutku. Nemamo pravo da pokazujemo prstom na one koji su i te kako dokazali da mogu biti bolji roditelji od nas.

Seks na eks



Nekada se dogodi takva strast između dvoje ljudi, da takva privlačnost može da se poredi sa bengalskom vatrom. Tada je seks neizbežan. Ipak, živimo u vremenu kada ima raznih bolesti, a ljudi ne koriste prezervative. Tada dolazi do momenta kada upropastite nečiji život jer ne razmišljate. S te strane uvek treba biti obazriv.

