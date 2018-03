ZA NJEGA TO NIJE TABU TEMA: Evo šta Željko Samardžić kaže o prostituciji!

Prostitucija i njena legalizacija u Srbiji nisu tema o kojoj se javno često priča, ali ovog puta popularni pevač Željko Samardžić otkrio je svoj stav po tom pitanju.

"Treba ići u korak sa Zapadom. To je najstariji zanat na svetu. Nekoga natera muka da se bavi time, neko se i bez muke odluči na takvo zanimanje. Prema mom mišljenju, nikome ne treba braniti pravo na izbor. To je bezveze. To je isto kao kad neko ko ne zna da peva, a peva. Ko sam ja da ga osuđujem ili da o tome iznosim mišljenje", otkrio je Željko.

Inače, pevač je punih 40 godina u braku sa Majom, sa kojom ima tri ćerke, a nedavno je progovorio o detaljima odnosa sa suprugom, koja ne voli da se ističe u javnosti.

"Nedavno sam rekao kako je za ove četiri decenije zajedničkog života bilo i bura i nevera, smatrajući da će simbolika reči "nevera" biti shvaćena, jer se u datom kontekstu odnosila na nevreme na moru. Međutim, ta moja izjava shvaćena je bukvalno i preneta kao priznanje da sam bio neveran supruzi. Istovremeno mi je bilo i smešno i tužno", priznao je Samardžić.

