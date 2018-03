ANASTASIJA BUĐIĆ POTVRDILA PISANJE KURIRA: Tačno je, udajem se za bivšeg dečka Nine Prlje!

Anastasija Buđić čest je gost emisije "Upoznajte Parove", ali ovaj put je došla sa informacijama koje su sve iznenadili.

Smeđokosa lepotica potvrdila je da je u vezi sa Ivanom, bivšim dečkom Nine Prlje i da će se udati za njega.

"Ja sam se iznenadila kada je to otkriveno, bila sam blago šokirana kada sam pročitala taj tekst, jer smo mi krili i nismo želeli da se za našu vezu sazna u ovom trenutku iz prostih razloga da ne bi došlo do nekih povezivanja i da još traje rijaliti. Ja sam htela nešto skromniju svadbu, ali on je Ovan u horoskopu, pa voli taj hedonizam, glamur, pa ćemo se venčati najkasnije krajem godine ili početkom sledeće", rekla je ona, a potom podržala Ninu Prlju.

"Pozdrav za Ninu. Mi ništa nemamo protiv Nine, poštujem svaki Ivanov bivši izbor. Srećni smo, ako je ona srećna dole. On ima pozitivan stav o njoj i definitivno joj ne želi ništa zlo. Kad bi joj u životu zatrebala pomoć, on bi joj pomogao ", rekla je Anastasija, a Nina je dodala sledeći komentar:

"Srećna sam što je našao neku osobu koju će da oženi i što si baš ti. Mi smo ostali u dobrim odnosima, raskinuli smo pre rijalitija i završili svoju priču, tako da vam želim sve najbolje", rekla je ona, a svi su ovaj njihov odnos nagradili ogromnim aplauzom.

Kurir.rs/Happy.tv/Foto: Printscreen Happy.tv

Kurir

Autor: Kurir