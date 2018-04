ALEKSANDRA SUBOTIĆ PRIZNALA: Lagala sam na sudu zbog Čabarkape!

Učesnica „Parova“ je ogorčena na bivšeg ljubavnika, s kojim ima ćerku, jer je on neprestano proziva i piše negativne statuse o njoj na društvenim mrežama. Jednu od tih objava na njegovom Fejsbuku pročitala je voditeljka „Parova“, pa je Subotićeva u napadu besa rešila da ispriča sve što zna i razotkrije Čabarkapu.

- Sram ga bilo što tako piše o meni. Nas dvoje nemamo nikakav odnos, niti komunikaciju već dugo. Neka me ostavi na miru, ja njega ne pominjem nigde, niti me uopšte zanima taj čovek. Ovo mi je hvala što sam se žrtvovala za njega. Čabarkapa dobro zna da bi još bio u zatvoru da mene nije bilo. Lagala sam na sudu da bi on dobio manju zatvorsku kaznu. To sam uradila i zbog njega, ali i zbog naše ćerke. On mi sad ovako vraća - rekla je Subotićka.



Aleksandra je, verovatno nesvesno, priznala da je lažno svedočila pred sudom iako zna da je to zabranjeno. Prema važećem krivičnom zakonu, za neistinito svedočenje s namerom da se pomogne okrivljenom ili prikriju neke činjenice bitne za presudu predviđena kazna je od tri meseca do pet godina zatvora. S obzirom na to da je Subotićeva javno priznala ovo krivično delo na televiziji, nadležni javni tužilac ima pravo da podigne optužnicu protiv nje.

