PROGOVORILA O LJUBAVI: Evo sa kojim zadrugarom je Zorica Marković u vezi!

Pevačica Zorica Marković trenutno je u vezi sa jednim od učesnika Zadruge, a o svojoj vezi sa njim sada je detaljno pričala.

Zorica je, verovali ili ne, u ljubavi sa Duškom Radonjićem.

Ona se osvrnula i na aktuelna dešavanja u rijalitiju, pa ih je iskreno i bez dlake na jeziku prokomentarisala, a onda je osula gomilu oštrih kritika na pojedine učesnike.

Da li pratiš Zadrugu?

- Da!

Da li si videla da je u "Zadrugu" ušao Duško Radonjić, vi se dobro poznajete?

- Da, mi smo u ljubavi odavno. Ima neka tajna veza... To traje. Svi su me stalno pitali šta je, ko je, kako je... Evo čoveka, izvolite... (smeh).

Kakav je Duško?

- Najbolji na svetu, mi smo pre svega prijatelji, a onda sve drugo. On je predivan. Ovo ne govorim sa aspekta zaljubljenosti, emocija, nego govorim kao čovek. Takva ličnost i takva dobrota, stvarno su retki takvi ljudi i retki prijatelji. Jedna veličina. Prošao je i raj i pakao, ali prosto je čovek ostao normalan i dobar, nije se promenio. I sa mnogo, i sa malo, uvek pri ruci i u dobru i u zlu, nije sebičan. Dobar je otac što je najbitnije. E sad supruge i brakovi, to je normalno kao i kod svih, bude, ne bude, prođe... Ali mi smo pre svega ponavljam mnogo dobri prijatelji i to je retkost da se sretne da dvoje ljudi mogu da funkcionišu u svako doba u svakom momentu. Ako treba krvi, šta god da treba mi smo tu jedno za drugo.

Šta misliš kako će se on snaći?

- Pa ono što sam malo uspela da vidim, krenule su neke sitne čarkice to je sve smešno za njega šta je on sve prošao u životu. On vrlo dobro prati i snima, ušao je kao gost, nije ušao da se takmiči. Mislim da je Andrijani, jednoj divnoj devojci, koja je po meni tamo najbolja od svih, čak i najlepša, prirodna lepota, ja sam rekla: "Blago kući u koju uđe". Gledam to domaćinski, normalno, porodično i ono što treba svakog čoveka da čini kad ti neko uđe u porodicu može da ti rasturi porodicu kao atomska bomba, a može i da oplemeni... Valjda je to srž ovog društva i nešto za šta svi živimo. Ja sam rekla u tom kontekstu blago kući u koju uđe. Mislim da je njoj u ovom momentu Duško jako dobra podrška. Sviđa mi se što imaju jednu lepu relaciju, a ne kao Gordana, ovi Džehverovići, kao dve kokoške i svrake, koje tu krekeću i pište, ja odmah prebacim... Ko one moje komšinice na tarabu, je*o te, atak na uši", rekla je Zorica.

