(VIDEO) KULIĆEVA SVE ISPRIČALA: Miljana i Miki imali vrelu akciju u WC-u!

Miki Đuričić i Miljana Kulić su priznali da su se ljubili u toaletu.

Učesnici rijalitija "Zadruga" odgovarali su na pitanja novinara, a jedno od istih odnosilo se i na odnos Miljane Kulić koja je u drugom stanju i Mikija Đuričića.

"Dobro veče, zadrugari, moje pitanje je za Mikija Đuričića. Zašto ne priznaš da si se ljubio sa Miljanom Kulić u hotelu i da je to razlog vašeg sukoba" glasilo je pitanje.

"Dobro, jeste tako! Ljudi šta vam je?! Ako Miljana to potvrdi, ja ću priznati", bio je u čudu Miki.

"Evo, ja sam rešila da priznam. Ja nisam kao ti Miki da imam amneziju i da lažem. Da, ljubili smo se. Posle toga smo završili u wc-u. Posle toga on je počeo da me vređa kao i uvek, pa da ljubomoriše kada sam pričala o budućnosti sa Ivanom. Tako da Isidora, istina je. Svašta mi je obećavao. Ja sam u njemu videla jako pametnog čoveka. Prepoznala sam u njemu da mu je potrebna prava ljubav. Ja sam još iz prošlog rijalitija, zaljubljena u njega. Nadam se da ste videli kako me je ljubio po vratu", govorila je Miljana Kulić.

