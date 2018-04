MIA UŽIVA U ČARIMA RODITELJSTVA: Bojan se snašao 10 puta bolje od mene! Ema sigurno neće biti jedinica!

Pevačica Mia Borisavljević i njen izabranik Bojan Grujić nedavno su dobili ćerku Emu i sada su svu pažnju usmerili na nju.

Novopečeni roditelji uživaju u svom porodičnom domu, a Mia je otkrila kako provodi prve dane roditeljstva.

Ona je otkrila da ima pomoć koja joj je potrebna, ali i da je Ema mirna beba:

"Moram priznati da imam veliku pomoć oko bebe od strane Bojana i moje majke, jer sam tek pre par dana izašla iz bolnice i nisam još u punoj formi. Tek sada učim neke stvari ali brzo učim, što je najvažnije - kaže Mia i dodaje - Ema je prilično mirna beba, nežna je, prava devojčica. Noću spavamo "na rate" jer beba mora da jede na tri sata, ali smo se na to odavno pripremili", kaže ponosna mama.

Priznaje da je njen izabranik Bojan iznenadio u tome kako se snašao oko bebe:

Bojan se snašao 10 puta bolje od mene. Van svakih očekivanja, gledam ga i mislim se "Odakle ti to sve znaš?". On mi mnogo znači i oduševljena sam kakav odnos ima prema bebi", kaže Mia.

Mia priznaje da se i njoj, kao i svakoj ženi, promenio pogled na svet otkako je postala majka:

"Svakako se sve promeni, jer sam način života je drugačiji pa samim tim i prioriteti. Ali mislim da ću ja uvek ostati svestrana i da nikada neću izgubiti interesovanje za posao i ljubav, čak mi je beba podstrek za veću životnu energiju", priznaje Mia.

Ona je već spremna i za drugu bebu:

"Volela bih još jedno dete u svakom slucaju. Ja imam sestru, Bojan ima sestru i znamo oboje koliko je to važno u životu. Ema nece biti jedinica. Imaće sigurno batu Ili seku. Mislim da je idealna razlika dve do tri godine, ako to može da se naruči tek tako. Ako ne, kad god došlo, dobro došlo", optimistična je pevačica.

