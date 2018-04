ZERINA HEĆO DOŽIVELA NERVNI SLOM: Histerisala po rijalitiju, a evo zbog čega!

Učesnica Parova Zerina Hećo primila je poziv od majke iz Sarajeva, koji je primila veoma burno.

Naime, majka je učesnici "Parova" skrenula pažnju na ponašenje, i podsetila je da ima ćerku kod kuće.

Ona je doživila emotivni krah, a potom je u "tajnoj sobi" objesnula zbog čega je tako odgreagovala:

" Čitav život me neko kontroliše, prvo bivši muž, pa potom majka. Uvek nastane problem kada ne želim da živim u njenom stanu, a kada sam kod nje sve je u redu. Ne sumijem to, čitav život osećam da me neko pritiska, ne želim to", histerisala je učesnica i odbijala da učestvuje u emisiji.

foto: printscreen

Kurir.rs/Happy.tv/Foto: Printscreen Happy.tv

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

OPTUŽUJU JE DA POVEĆAVA GRUDI U FOTOŠOPU: Kaja Ostojić pokazala čime raspolaže i zapušila svima usta!

Kurir

Autor: Kurir