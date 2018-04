(VIDEO) DRAMATIČNO PRIZNANJE NAKON SVAĐE SA BIVŠIM: Nadežda Biljić progovorila o PROBLEMU S ALKOHOLOM, a posle OVOGA Baneta Čolaka ne smatra ni prijateljem

U razgovoru sa Ognjenom Amidžićem, Pinkova zvezda Nadežda Biljić iznela je detalje svađe sa bivšim dečkom Banetom Čolakom.

"Mi smo prvenstveno prijatelji, mislim, bili smo prijatelji jer ga ja više ne smatram za prijatelja. Kao prijatelj, on ne sme da te kanali pred dvadeset ljudi. Malopre je prišao kao mangup i podje*ava me pred svima. Ako već hoćeš da mi pomogneš i da mi ukažeš na neke stvari to bi trebalo da uradiš nasamo a ne pred svima. On je već radio to, nismo pričali dugo tada. Ne želim ništa više da imam sa njim ovde. Meni ne smeta što se on i Marija Ana druže. Samo znam kako je on nju pljuvao, a sad liže. Ja to ne govorim zato što sam ljubomorna na nju već mu to pričam kao prijatelj", rekla je Nadežda.

foto: Printskrin Youtube

Nadežda se, zatim, osvrnula na problem s alkoholom i spornu situaciju kada je nakon pijanstva izjavila kako je igrala za odbojkašku reprezentaciju Srbije. Zadrugari su to više puta pšrepričavali.

"Ja kad se napijem imam isti san sto puta. Tad sam sanjala da sam igrala sa reprezentacijom. Meni treba duže da se otreznim i da dođem sebi. Mnogo brzo se napijem a mnogo sporo se treznim. Alkohol mi udari u mozak i ide na agresiju. Ja njega (Baneta) nikad nisam ukanalila. Meni je krivo što se sve ovako izdešavalo, ali ja njega više ne gledam na isti način", zaključila je ona.

(Kurir.rs/Pink.rs/Foto: )

Kurir

Autor: Kurir