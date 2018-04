ANABELA POTPUNO SLOMLJENA, PREŽIVLJAVA NOĆNU MORU: Potražila sam pomoć, svi me gaze kao otirač!

Anabela Atijas je otvorila dušu o svemu što je muči, a u poslednje vreme zbog pretnji koje dobija na društvenim mrežama preživljava noćnu moru.

Pevačica je potražila pomoć zbog surovih pretnji, a ovako to komentariše:

foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

"Potražila sam pomoć, a sad videćemo koliko sam je dobila. Samo bih volela da znam šta je to toliko strašno urađeno da ljudi meni žele krv, smrt ili već kako zamišljaju da meni učine nažao", rekla je Anabela.

Pevačica i njen suprug Andrej sumnjaju da iza svega stoji Andrejeva bivša supruga, koja je navodno slala poruke sa lažnog Instagram profila.

foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

"Ja stojim iza toga da sam pustila dete da uđe u rijaliti, ali to ne znači da treba da budem otirač, pa da me što jače gaze. Ja sam samo živ čovek i majka. Novinari izvuku iz mene najgore, iako sam mislila da sam uspela da napravim nevidljivi štit. Volim rečenicu u je meni majka izgovorila: "Svi ti dželati koji oduzimaju drugima živote će stati pred istog sudiju, a to je smrt". Svako ima ista prava", izjavila je pevačica kroz suze i nastavila:

foto: Printskrin Youtube

"Znam da sam veoma emotivna i prilično umorna od zlobe, ali verujem u Boga i to me drži. Kada Luna izađe, biće bolje."

"I ona je bila u rijaltiju i plakala meni na ramenu. Šta god da kažu, baš te briga. Nervira se, a ja sam joj rekla da to ne radi, jer će poludeti", utešila je Lepa Anabelu.

foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

Kurir

Autor: Kurir