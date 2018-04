TUGA: Otac gej aktiviste skočio pod voz

Miodrag Stojanović (66), otac poznatog gej aktiviste i bivšeg učesnika "Velikog brata" Bobana Stojanovića, izvršio je samoubistvo tokom vikenda skokom pod voz na pruzi kod Zaječara.



Prema nezvaničnim informacijama, on je pre suicida ostavio oproštajno pismo, ali njegov sadržaj još uvek je nepoznat.



Aktivista i jedan od organizatora Gej parade je tužnu vest podelio s prijateljima na svom Fejsbuk profilu, gde je ostavio potresan i emotivan status. U objavljenoj poruci Stojanović je izneo detalje o porodičnom životu koji do sada nisu bili poznati javnosti. On je istakao da sa ocem nikada nije imao dobar odnos, ali da mu sad sve oprašta.



Bez podrške



"Ovo je moj otac. Njegovo ime je Miodrag. Njegovo ime je bilo Miodrag. Njegovo ime se sastoji od dve reči, 'mio' i 'drag'. Ubio se. Nije mogao da živi bez moje majke. Nisam bio u najboljim odnosima s njim, nisam voleo svog oca. Bilo je lepih momenata, ali samo nekoliko. Od njega nisam naučio nijednu veštinu, ni neku mudrost, nikakvo znanje od njega nisam dobio. Nikad mi nije davao podršku", napisao je Boban Stojanović na svom profilu.



On je nastavio tužnu priču, na koju pratioci nisu ostali ravnodušni.

Porodično nasilje



"Posedovao je život moje majke, kroz strah i kontrolu. Želeo je i da bude i vlasnik mog života. Kad sam to shvatio, odlučio sam da odem. Kad sam se odrekao onoga što se očekivalo od mene kao sina, postao sam loše dete. Neko ko nije ispunio očekivanja o unucima. Tišina zbog nasilja u porodici, neizgovorene reči zbog bola uzele su život moje majke. Nakon što je ona umrla, on je bio izgubljen i odbačen. Izgubio je i prijatelje zbog nasilja i alkohola. Pričao sam s njim, ali nije hteo da sluša. Bio je tvrdoglav. Ubio se skokom pod voz. Ipak sam neke stvari na kraju i naučio. Sve je oprošteno. Počivaj u miru, tata!" napisao je Boban.

Izjave saučešća Bobanu su uputile pevačica Ida Prester i glumica Dara Džokić.



Jelena Ivić

NISU PRIHVATALI ISTINU

RODITELJI NISU RAZUMELI DA SAM GEJ



Boban je i ranije govorio kako njegovi roditelji ne prihvataju da je on gej:

"Moji roditelji ne mogu da razumeju kako je njihov sin u vezi s drugim muškarcem. Ne znaju kako da o tome razgovaraju, imaju veliku distancu pa, samim tim, moj intimni život nije tema. Kada pričamo, ja kažem: 'Putovali smo', a oni odgovore: 'Kako ti je tamo bilo?' Ja množinu, oni uporno jedninu. Sve je to OK, jer sam siguran da me roditelji ne mrze. Teško im je, jedinac sam, imali su neke druge planove, ali život je takav kakav je."