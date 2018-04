NIJE MOGLA DA GA ZOVE JER JU JE BLOKIRAO: Dejan razgovarao sa majkom posle dva meseca!

Učesnici šeste sezone najglednaijeg rijalitija "Parovi" i ovog ponedeljka na programu imaju "Parograf".

Na njemu se večeras našao Dejan Dragojević, a pitanja koja su mu postavljena i više su nego zanimljiva.

Posle njegovo brata Davida, uključila se i njihova mama Biljana.

"Ja ne znam zašto on stiče takav utisak. On zna jako dobro koliko je mažen i pažen. Meni nije jasno kako si ti to shvatio sve za pola godine. Ja ne mogu tebi drugačije da se javim jer si me blokirao. Jel problem što ja kačim tebe i Davida jer mi nedostaješ? Ja ne mogu da savetujem Vesnu, ona ima svoju glavu. Ja nikoga ne kunem, tako da nisam klela ni Dalilu. Ti znaš da sam ja želela da vas dvoje dođete kod nas, a da David i Aleksandra idu u Kaluđericu. Zašto da dišu njih dve jedna drugoj za vrat kada se ne podnose? Najgluplje što je moglo biti je ovo što ti sada radiš. Ove stvari se pričaju u četiri zida sa svojom familijom. Ja ne držim stranu nikome od vas, ja samo gledam realno. Zamerila sam samo što mi nisi rekao da se ženiš, pa da si mi rekao da ne želiš nikoga osim kumova na svadbi nije problem, ali samo da si mi rekao", rekla je Bilja.

