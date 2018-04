(FOTO) NAKON ŠTO JE PRIZNALA DA IMA KRIZU U BRAKU: Pevačica otputovala bez muža, pa se pohvalila fotkom sa drugim muškarcem!

Stiglo je proljece i jos jedan razlog vise je da ga provedemo sa prije svega kvalitetnim ljudima i onim’ od kojih uvijek sa zadovoljstvom mozemo da naucimo nesto novo. #lunchtime @halidbeslic.official 🤗

A post shared by Nikolina Kovač Kapor (@nikolina.kovac) on Apr 2, 2018 at 11:09am PDT