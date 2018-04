BEBI DOL IZVUKLA ŽIVU GLAVU IZ RIJALITIJA: Samo sam ja normalna u toj ludnici-bludnici!

Bebi Dol, pop ikona osamdesetih, oduvek je važila za avangardnu pojavu na estradnoj sceni. Iako se odavno povukla iz muzičkog sveta, njene pesme se i dalje slušaju, a Bebi je život na sceni zamenila životom u rijaliti programima.

Pevačica je provela dve nedelje u „Zadruzi“, nakon čega je izbačena i kaže da je svaki novi rijaliti u koji uđe šansa da još više upozna sebe.

Svi me pitaju zbog čega sam ponovo bila u rijalitiju. Presudno je bilo to jer sam želela da predstavim još jednu stranu svoje ličnosti koju do sada publika nije videla. Celog života sam bila puna entuzijazma i želela sam da ispravljam krive Drine, a to mi nije mnogo donelo u životu. Ipak, iskustvo koje imam je jedna teško opisiva stvar i ljudi koji nisu bili deo rijalitija to teško mogu da shvate. Ovo je iskustvo koje ne može novcem da se plati. Kada izađete iz jedne takve izolacije, psihološkog mučilišta i ludnice-bludnice, onda vam napolju bude mnogo lakše - kaže sa osmehom Bebi i tvrdi da je zbog učešća u rijaliti programima samo jača i bolja.

- Čovek ne napreduje kada mu je sve super i opušteno, već kada mu je teško. Ja sam osoba koja je od najranijih godina svoju ljubav pretvorila u posao. Kada mi se pruži prilika, razmislim dva puta i iskoristim je na najbolji mogući način, a za mene je najbolji mogući način da ispitam sebe to da se upustim u jednu takvu avanturu - tvrdi Bebi i dodaje:

- Shvatila sam da se dosta dobro držim u zajednici kakva je „Zadruga”, među krajnje neprijateljski nastrojenim ljudima. Uspela sam da sačuvam živu glavu i da mi na kraju svi kažu da sam prva normalna osoba koje je prošla kroz rijaliti za sve ovo vreme, što je kompliment - kaže Bebi.

