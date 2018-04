SAČEKALI JE MAJČINI JECAJI: Svi pričaju da Bebi Dol boluje od leukemije, a sad pevačica progovorila o svojoj BOLESTI!

Bebi Dol otkriva da su je po izlasku iz "Zadruge" sačekali majčini jecaji zbog priča da boluje od leukemije. Ona otkriva da je njen problem zapravo nešto drugo.

Eks-Ju zvezda Dragana Todorović, alijas Bebi Dol ponovo je bila u žiži javnosti kao rijaliti igrač. Posle dve nedelje boravka u "Zadruzi", Bebi je razočarana napustila rijaliti, a prvi poziv uputila je majci i suprugu.

- Čim sam izašla pozvala sam najmilije i umesto toplih reči čula sam plač i jecaje moje majke užasno zabrinute za mene. Poverovala je pričama da bolujem od strašne bolesti, od leukemije, i pomislila da od nje krijem takvu stvar da bih je poštedela sekiracije i bola - govori Bebi i ističe da je sada zdrava iako je mesecima bila bolesna.

Bebi Dol se pre nekoliko godina venčala se sa Aleksom Todorovićem, novinskim dopisnikom stranih redakcija sa kojim je pre toga bila u vezi pet godina. Po izlasku iz "Zadruge", Bebi je otkrila da joj je falila suprugova topla reč.

- On nije bio u Beogradu kad sam ulazila i odgovarao me je od toga da opet budem deo ludnice-bludnice, kako ja zovem rijalitije. Nije mogao da dočeka da me zagrli, kao ni ja njega, ali dobro je da nismo bili duže razdvojeni.

Pevačicu su u "Zadruzi" vređali i govorili da ne vodi računa o higijeni, da je prljava i da nekontrolisano mokri zbog istovremene konzumacije alkohola i antidepresiva.

- Gospodo, nisam se upiškila u krevet! Oni su prljaviji od mene kad nemaju čistu dušu. Kad je nekom savest prljava, on bolesno vodi računa o čistoći - brani se pevačica.

Ona je pre izvesnog vremena rekla da se muzikom sada bavi i kroz didžejing, ali ne želi da objasni na koji način obezbeđuje sredstva za egzistenciju.

- U rijaliti sam ušla na dve nedelje zbog prijateljstva sa Željkom Mitrovićem. Radim, ne žalim se - bila je štura pevačica u odgovorima koji su se ticali njene zarade.

