JOVANA U ČUDU KAKO SE NJEN KOLEGA OBRATIO BILJANI TIPSAREVIĆ: Bože, Srđane, šta to pitaš?!

Divni ljudi danas u studiju! Bojimo Uskrsnja jaja koja će biti izložena u butiku @biljanatipsarevic i biće na prodaju. Ceo iznos koji sakupimo ide za pomoć Sigurnoj ženskoj kući! Pozivam sve kompanije da se pridruže akciji i pomognu one žene i decu koje će i ovaj Uskrs dočekati u strahu za svoj život i bolje sutra.

A post shared by Jovana Joksimovic (@jjovanajoksimovic) on Apr 4, 2018 at 12:06am PDT