NAPOKON PROGOVORILA: Evo šta Seka kaže o Darinom koncertu!

Manje od deset dana deli folk pevačicu Seku Aleksić od spektakla u areni, a tim povodom folkerka je organizovala druženje sa medijima, a Seka otkriva koliku joj je podršku suprug Veljko pružio tokom priprema za predstojeći spektakl, ali i koju bitnu lekciju je naučila od njega.

"Veljko je organizator koncerta, tako da će njegovo prisustvo u "Areni" biti i više nego poželjno. Još nismo pričali o tome koju ću mu pesmu posvetiti, ali sam sigurna da će prepoznati moju emociju kada budem pevala za njega. Pesme koje izvodim, generalno, nisu namenjene njemu, sem pesme "Odiseja", koja je namenski pisana za Veljka", kaže na početku razgovora pevačica i dodaje da je u suprugu konačno našla sve što je u muškarcima tražila.

foto: Dragana Udovičić

"Treba da pričam na sva usta o sreći koju mi on pričinjava. Ljubav, brak i porodica su stvari kojim treba da se hvalimo, a ne skupim tašnama, cipelama i automobilima. To su vrednosti za koje morate da se borite i koje ne doživljavate svakodnevno. Otkako sam srela Veljka, postala sam bolji čovek, jer me je naučio da budem smirena, a takva nikada nisam bila. Takođe, naučio me je da ne mora sve da se dešava sada i odmah, jer je za neke stvari bolje da odstoje. Uz Veljka sam smirila svoju impulsivnost", kaže pevačica i dodaje da je veliki udeo u njenoj sreći igra i sin Jakov, koji ovog puta neće gledati mamu na velikoj bini.

"Jakov već u pola osam popije mleko i odlazi na spavanje, ipak je on mali za moj koncert. Međutim, obožava moje pesme, a kada smo radili "Oslobodi me", toliko mu se dopala melodija da je sve vreme đuskao uz nju", kaže pevačica i otkriva da li će se omiljena pesma njenog supruga "Moje prvo neverstvo" naći na repertoaru u "Areni".

foto: Damir Dervišagić

"Napravili smo repertoar kojim ćemo se voditi. Imam mnogo hitova i zaista sam se potrudila da podjednako budu zastupljeni i oni na početku karijere, ali i pesme koje sam snimila nedavno. "Arena" je ogroman prostor, ali znam da će biti krcata, pa jedva čekam da izađem na binu i družim se sa publikom. Međutim, uzbuđenje postoji i nije mala stvar nastupati pred nekoliko hiljada ljudi. Ipak, osećam se kao svoj na svome, jer mi je ovo drugi put da nastupam u "Areni"", kaže Seka, koja je pre osam godina pevala pred 15.000 ljudi.

Inače, što se tiče sukoba koji je nastao nakon što je pevačica zakazala koncert samo sedam dana pre doskorašnje prijateljice Dare Bubamare, Aleksićeva nije bila rečita.

"Ne izjašnjavam se po pitanju Darinog koncerta", rekla je kratko Seka na kraju.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir/Alo, Foto:Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir