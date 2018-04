RAZVELA SE GOCINA ĆERKA: Jelena Vučković sama

Njih dvoje su se tajno venčali pre dve i po godine godine u opštini u Valjevu u prisustvu kumova. Iako su mislili da će to biti ljubav do kraja života, učestale nesuglasice su dovele do kraha njihovog braka. Na sve načine su pokušali da nađu rešenje za probleme, ali u tome nisu uspeli. Jelena je pre dve nedelje napustila Aleksandra i vratila se za Beograd u devojački stan.



Naša saznanja potvrdio je i bivši muž zvezde „Granda“, koji nije želeo da ulazi u detalje razlaza, već je kratko poručio:

- Neka je sreća prati. O bivšima sve najbolje. Hvala na pozivu - rekao je Sofranić.

foto: Dragana Udovičić

Jelena, s druge strane, nije odgovarala na naše pozive, kao ni njena majka Goca Božinovska.



Iako su okončali brak, Aleksandar će i dalje biti Jelenin menadžer, jer oboje veruju da, i pored toga što ih više ne vežu emocije, mogu da nastave dobru saradnju koju imaju već godinama.



Lj. S.

Kurir

Autor: Kurir