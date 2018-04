DARKO JE SA MNOM VARAO ANU: Pevačica Marija Malivuk otkrila tajnu

Učesnica „Parova“ Marija Malivuk priznala je Zerini Hećo da je imala ljubavnu aferu sa Darkom Lazićem, i to dok je on bio u braku s Anom Sević.



Pevačica koja je došla u Hepijev rijaliti da bi se ispromovisala napravila je opštu pometnju kada se pročulo da je bila sa zvezdom „Granda“. Ona je i na poligrafu pričala o njima, ali tada ništa konkretno nije rekla.

- Bili smo pre svirke kod njega kući da ga pokupimo i sudarili smo se ispred kupatila. Išli smo na nastup, on me je vratio kući i to je to. Samo jedna osoba je videla celu situaciju, ali ne verujem da je ona to rekla - ispričala je Marija nervozno, jedva čekajući da se završi tema o Darku.



Mnogi ukućani su posumnjali da je imala aferu sa njim i komentarisali su da je pitanje moglo da ima više značenja.

- Pitanje „da li je bila sa Darkom“ može da se odnosi i na to da li su bili na svirci zajedno, tako da odgovor nije uverljiv - rekao je neko od ukućana.

foto: Dragana Udovičić

Iako je Malivukova odahnula nakon ovog pitanja, ubrzo nakon parografa ona je zaboravila da u vili postoje kamere, pa se zapričala sa cimerkom Zerinom. Ona je tiho priznala da je imala nešto sa Lazićem i rekla da se plaši Ane Sević.

- Čoveče, ubiće me Ana. Mi se poznajemo. Stvarno mi je glupo. Darko je još bio oženjen kada smo bili zajedno, a ja sam bila razvedena - rekla je Marija šapatom.

foto: Privatna Arhiva

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Darkom Lazićem, ali se nije javljao na broj poznat redakciji, dok je Ana Sević rekla:

- Nemam komentar. U današnje vreme svako može da plasira u medije šta god je u njegovoj mašti. Mnogi su pokušavali da se reklamiraju preko našeg imena bez ikakvog dokaza. Svaka osoba koja se slika s nama može da plasira takvu priču, a za naše „partnere“ u medijima proglašavaju svaku osobu koja se nađe u našoj blizini. Svako ima pravo da radi šta hoće, ali svakome na čast - rekla je Ana.



Jelena Stuparušić



Novi partneri POSLE RAZVODA NE SAMUJU

Ana Sević nedavno je na Kopaoniku uslikana sa biznismenom Danijelom, za kojeg pojedini tvrde da joj je dečko. Njih dvoje se tri dana nisu razdvajali, što je podgrejalo gradske priče. I za Darka se priča da ima novu devojku. Navodno, on je u vezi sa koleginicom iz Hrvatske Oliverom Matijević, koja veoma podseća na Anu. Njih dvoje upoznali su se na jednoj privatnoj proslavi i odmah su sevnule varnice.

Kurir

Autor: Kurir