Nakon što je video golišave fotografije Vesne Rivas, Dejan Dragojević rekao je šta misli - da je sve inscenirano.

"Vesna je žena koja pamti, ona da zaboravi za ovaj isečak, da se ona slikala, meni sve to liči da je ona to namestila ne bi li se o njoj pričalo, pošto je svakako zaboravljena", izjavio je on.

S druge strane, mnoge ukućanke pokazale su ljubomoru, jer je Vesna u njihovim godinama izgledala mnogo bolje nego one sada.

